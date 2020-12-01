Синоптики розповіли, чи вдарять в Україні морози в грудні

Погода в грудні в Україні буде теплою (колаж РБК-Україна)

Синоптики розповіли про погоду в Україні у перший місяць зими

1 грудня в Україні почалася календарна зима. Перший день холодного сезону видався по-зимовому холодним, а в Києві з ранку можна було спостерігати маленькі сніжинки у небі.

У сюжеті ТСН синоптики розповіли, коли українцям чекати перших морозів і чи буде весь грудень холодним.

"На півночі буде більше снігу, дощ, ожеледь, неприємна погода", - розповів синоптик про погодну ситуацію на 1 грудня.

За словами експертів, так буде зовсім недовго. Вже з 2 грудня в країну увірветься антициклон і значно потеплішає. Сніг буде тільки в Чернігівській області та Сумській. До кінця тижня в Україні не слід чекати потужних снігопадів.

"На заході вдень буде близько 0 градусів, а вночі до -5 градусів морозу. На Сході нічні температури до нуля, вдень до +5 градусів", - повідомив синоптик.

Експерти впевнені, що грудень не буде дуже холодним. Тільки от в горах Карпат температура досягла вже зараз -10 градусів.

Колишній санітарний лікар України Святослав Протас впевнений, що для країни було б краще, якби вже вдарили морози. Це б зменшило поширення хвороб, коронавірусу, в тому числі.

"Крапельки вірусу на морозі замерзають і втрачають свою активність. Відбувається мінімізація темпів передачі інфекції на відкритому повітрі", - розповів Протас.

Як ми писали раніше, синоптик прогнозує зимове бабине літо в Україні.