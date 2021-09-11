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Синоптики рассказали, сколько еще в Украине продлится бабье лето и когда похолодает

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 12 сентября, будет такой же теплой и солнечной, как и первый день уик-энда. Правда, есть вероятность осадков в некоторых регионах, но заливать не будет.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

Так, прогнозируется облачность в южных областях, а также на Закарпатье, что способно там вылиться в локальные дожди.

А на остальной территории Украины в этот очередной день "бабьего лета" - без осадков.

Температура воздуха 12 сентября в среднем по стране составит в дневное время около +25... +26 градусов. Жарче всего будет в Херсонской области, где столбики термометров поднимутся до +29 градусов максимум.

В Киеве погода в воскресенье также будет теплой и солнечной. Максимальная температура воздуха в столице ожидается +24... + 26 градусов.

Метеокарта - погода в Украине 12 сентября (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик отметила, что уже со вторника, 14 сентября, погода начнет меняться, и в Украине посвежеет.

По данным Укргидрометцентра, снижение температуры воздуха ожидается со второй половины недели.

Так, 16 сентября зальет грозовыми дождями все западные, центральные и северные области, а термометры в среднем опустятся в указанных регионах до +16... +18 градусов. На остальной части территории страны еще останется теплынь (+24... +27 градусов).

Карта погоды в Украине 16 сентября (фото: meteo.gov.ua/ua)

Согласно данные на сайте Meteoprog, после этого, с 17 сентября м далее температура воздуха начнет стремительно опускаться.

Так, например, уже в конце следующей недели ожидается:

  • В Киеве: +16... +14 градусов
  • В Одессе: +20... +18 градусов
  • Во Львове: +10 градусов
  • В Харькове: +17 градусов
  • В Днепре: +17 градусов

Ранее сообщалось, что появился прогноз погоды в Украине на октябрь, в котором синоптики рассказали о холоде и первом снеге.

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ГидрометцентрПогода в Украине