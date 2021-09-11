Синоптики розповіли, скільки ще в Україні триватиме бабине літо і коли похолодає

Так, прогнозується хмарність в південних областях, а також на Закарпатті, що здатне там вилитися у локальні дощі.

А на решті території України в цей черговий день "бабиного літа" - без опадів.

Температура повітря 12 вересня в середньому по країні складе в денний час близько +25... +26 градусів. Найспекотніше буде в Херсонській області, де стовпчики термометрів піднімуться до +29 градусів максимум.

У Києві погода в неділю також буде теплою і сонячною. Максимальна температура повітря в столиці очікується +24... + 26 градусів.

Метеокарт - погода в Україні 12 вересня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик зазначила, що вже з вівторка, 14 вересня, погода почне змінюватися, і в Україні посвіжішає.

За даними Укргідрометцентру, зниження температури повітря очікується з другої половини тижня.

Так 16 вересня заллє грозовими дощами все західні, центральні та північні області, а термометри в середньому опустяться в зазначених регіонах до +16... +18 градусів. На решті частини території країни ще залишиться теплінь (+24... +27 градусів).

Карта погоди в Україні 16 вересня (фото: meteo.gov.ua/ua)

Згідно з даним на сайті Meteoprog, після цього, з 17 вересня і далі температура повітря почне стрімко опускатися.

Так, наприклад, вже наприкінці наступного тижня очікується: