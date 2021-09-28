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Синоптики рассказали, где сегодня пройдут дожди

Автор: Styler

Погода в Украине сегодня, 28 сентября, будет местами дождливой. Осадки ожидаются на севере, части востока и запада страны. При этом температура воздуха будет выше +11 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На западе дождь только будет в Закарпатской области, но там будет теплее всего в Украине - +18+20. Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях будет +13+15. В Волынской, Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областях - +12+14.

В северной части страны дожди. В Черниговской области +12+14, в Сумской области +11+13.

В центральных регионах осадки ожидаются только в Полтавской области (+12+14). В Черкасской и Кропивницкой областях +13+15. В Днепропетровской области +14+16.

На востоке дожди в Луганской и Харьковской областях. Там температура воздуха составит +13+15 градусов. В Донецкой области без осадков и +14+16.

На юге дождей не будет. В Запорожской и Одесской областях +14+16, в Николаевской и Херсонской - +15+17.

В оккупированном Крыму также без осадков и +15+17.

В Киеве без дождя. Температура воздуха составит +13+15. При этом будет дуть северно-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 28 сентября (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики назвали дату заморозков в Украине.

Ранее синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, ждать ли первого снега и морозов.

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