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Синоптики рассказали, где сегодня будет до +18

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Пятница 29 октября 2021 06:24
Синоптики рассказали, где сегодня будет до +18 Коллаж РБК-Украина: погода в Украине 29 октября будет солнечной
Автор: Styler

Погода в Украине сегодня, 29 октября, будет теплой и солнечной на всей территории страны. При этом в некоторых областях будет теплее, чем в других.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В западных областях Украины будет теплее всего. В Закарпатской области +16+18, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой - +15+17, в Волынской, Ровенской и Тернопольской - +14+16, в Хмельницкой +13+15.

В центральных регионах без осадков. В Винницкой области +13+15, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской - +12+14.

На севере будет аналогичная ситуация. В Черниговской и Сумской областях без дождей и +12+14.

На востоке осадков не ожидается. В Донецкой области +12+14, в Луганской и Харьковской +11+13.

На юге также солнечно и без дождей. В Запорожской области +13+15, в Херсонской, Одесской и Николаевской - +14+16.

В оккупированном Крыму без осадков. Температура воздуха на полуострове составит +14+16.

В Киеве будет сухо. Воздух днем прогреться до +12+14. При этом будет дуть южно-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Синоптики рассказали, где сегодня будет до +18

Погода в Украине 29 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, врач рассказала, при какой погоде нужно надевать шапку.

Мы также писали о том, что синоптики назвали дату первого снега в Киеве.

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