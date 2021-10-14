Синоптики рассказали, где сегодня будет до +16

Погода в Украине в четверг, 14 октября, будет солнечной и без дождей. При этом в некоторых областях температура воздуха прогреться до 16 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В западных областях без осадков. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях +9+11. Во Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях +8+10.

На севере страны также без дождей. В Черниговской и Сумской областях +10+12.

В центральной части Украины без осадков. В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Винницкой областях +10+12. В Днепропетровской области +11+13.

На востоке без дождей. В Донецкой области +12+14, в Луганской - +13+15, в Харьковской - +11+13.

На юге также без осадков. В Запорожской области +15+17, в Херсонской и Николаевской - +14+16, в Одесской - +13+15.

В оккупированном Крыму сегодня без осадков и ожидается +14+16.

В Киеве без дождей. Днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +12. При этом будет дуть северно-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погода в Украине 14 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)