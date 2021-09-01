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Синоптики рассказали, почему в Украине стали часто сверкать молнии

Автор: Людмила Жукова

Молнии в Украине стали случаться все чаще, но ничего аномального в этом нет. Сезон этого природного явления должен скоро завершиться.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

По словам специалистов, по стране недавно прошел циклон, который и приманил молнии. Но ничего аномального в этом нет.

"Штормовые явления в Украине, сопровождающиеся молниями - это нормальный летний процесс",- рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Анжелика Ганчук.

Отмечается, что сезон молний в Украине начинается в конце апреля и продолжается до сентября. Когда приходят холода - молнии сверкать перестают. Поэтому в ближайшее время это природное явление украинцы уже не смогут наблюдать.

Напомним, что согласно данным статистики, ежегодно в мире от удара молнии погибают до 3 тысяч человек.

Как уберечься от грозы с молниями

  • Во время грозы, если вы находитесь дома, закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, который, как магнит, притягивает шаровую молнию. Держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд.
  • Если вы находитесь на улице, избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья.
  • Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни.

Как мы ранее писали, в Харькове молния попала во флагшток, который установили ко Дню Государственного Флага Украины.

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