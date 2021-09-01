Синоптики розповіли, чому в Україні стали часто виблискувати блискавки

Блискавки в Україні стали траплятися все частіше, але нічого аномального в цьому немає. Сезон цього природного явища повинен скоро завершитися.
Про це розповіли в сюжеті ТСН.
За словами фахівців, по країні нещодавно пройшов циклон, який і приманив блискавки. Але нічого аномального в цьому немає.
"Штормові явища в Україні, що супроводжуються блискавками - це нормальний літній процес", - розповіла синоптик Українського гідрометцентру Анжеліка Ганчук.
Відзначається, що сезон блискавок в Україні починається в кінці квітня і триває до вересня. Коли приходять холоди - блискавки перестають. Тому найближчим часом це природне явище українці вже не зможуть спостерігати.
Нагадаємо, що згідно з даними статистики, щорічно у світі від удару блискавки гинуть до 3 тисяч осіб.
Як ми раніше писали, в Харкові блискавка влучила у флагшток, який встановили до Дня Державного Прапора України.