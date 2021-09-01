Синоптики рассказали, почему в Украине стали часто сверкать молнии

Молнии в Украине стали случаться все чаще, но ничего аномального в этом нет. Сезон этого природного явления должен скоро завершиться.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

По словам специалистов, по стране недавно прошел циклон, который и приманил молнии. Но ничего аномального в этом нет.

"Штормовые явления в Украине, сопровождающиеся молниями - это нормальный летний процесс",- рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Анжелика Ганчук.

Отмечается, что сезон молний в Украине начинается в конце апреля и продолжается до сентября. Когда приходят холода - молнии сверкать перестают. Поэтому в ближайшее время это природное явление украинцы уже не смогут наблюдать.

Напомним, что согласно данным статистики, ежегодно в мире от удара молнии погибают до 3 тысяч человек.

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