Синоптики розповіли, чому в Україні стали часто виблискувати блискавки
Блискавки в Україні стали траплятися все частіше, але нічого аномального в цьому немає. Сезон цього природного явища повинен скоро завершитися.
Про це розповіли в сюжеті ТСН.
За словами фахівців, по країні нещодавно пройшов циклон, який і приманив блискавки. Але нічого аномального в цьому немає.
"Штормові явища в Україні, що супроводжуються блискавками - це нормальний літній процес", - розповіла синоптик Українського гідрометцентру Анжеліка Ганчук.
Відзначається, що сезон блискавок в Україні починається в кінці квітня і триває до вересня. Коли приходять холоди - блискавки перестають. Тому найближчим часом це природне явище українці вже не зможуть спостерігати.
Нагадаємо, що згідно з даними статистики, щорічно у світі від удару блискавки гинуть до 3 тисяч осіб.
Як уберегтися від грози з блискавками
- Під час грози, якщо ви знаходитесь вдома, закрийте всі вікна і двері. У приміщенні не повинно бути протягу, який, як магніт, притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів - всі вони притягують розряд.
- Якщо ви знаходитесь на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, у яких ростуть дерева.
- Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поруч. Ховатися під самотнім високим деревом небезпечно для життя.
Як ми раніше писали, в Харкові блискавка влучила у флагшток, який встановили до Дня Державного Прапора України.