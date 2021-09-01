ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Синоптики розповіли, чому в Україні стали часто виблискувати блискавки

Новость на русском →
Середа 01 вересня 2021 11:59
Синоптики розповіли, чому в Україні стали часто виблискувати блискавки Фото: блискавки в Україні стали траплятися частіше (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Блискавки в Україні стали траплятися все частіше, але нічого аномального в цьому немає. Сезон цього природного явища повинен скоро завершитися.

Про це розповіли в сюжеті ТСН.

За словами фахівців, по країні нещодавно пройшов циклон, який і приманив блискавки. Але нічого аномального в цьому немає.

"Штормові явища в Україні, що супроводжуються блискавками - це нормальний літній процес", - розповіла синоптик Українського гідрометцентру Анжеліка Ганчук.

Відзначається, що сезон блискавок в Україні починається в кінці квітня і триває до вересня. Коли приходять холоди - блискавки перестають. Тому найближчим часом це природне явище українці вже не зможуть спостерігати.

Нагадаємо, що згідно з даними статистики, щорічно у світі від удару блискавки гинуть до 3 тисяч осіб.

Як уберегтися від грози з блискавками

  • Під час грози, якщо ви знаходитесь вдома, закрийте всі вікна і двері. У приміщенні не повинно бути протягу, який, як магніт, притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів - всі вони притягують розряд.
  • Якщо ви знаходитесь на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, у яких ростуть дерева.
  • Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поруч. Ховатися під самотнім високим деревом небезпечно для життя.

Як ми раніше писали, в Харкові блискавка влучила у флагшток, який встановили до Дня Державного Прапора України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Негода в Україні
LITE
Свято 1 вересня: що строго робити в цей день, головні прикмети, у кого іменини
Свято 1 вересня: що строго робити в цей день, головні прикмети, у кого іменини