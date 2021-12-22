Синоптики рассказали, когда отступят морозы и местами потеплеет до +11

Погода в Украине покажет нам настоящие температурные "качели" до конца этой недели. Если сегодня-завтра будут сильные морозы, то к выходным придет оттепель, много осадков, а также повышение температуры, в южных областях аж до +11 градусов.

Читайте ниже в материале Styler прогноз погоды для Украины на следующие пять дней.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, повысится температура 25-26 декабря.

Сегодня 22 декабря нас ждет очень морозный день (-2... -8, на северо-востоке -7... -10) и ночь (-6... -11, север и восток -11... -17 градусов). Будет пасмурно, но без осадков.

В четверг 23 декабря ожидается солнечный и такой же морозный день.

А в пятницу 24 декабря в стране усилится ветер и с запада задует атмосферный фронт со снегом и дождем. Осадки в западных, северных, местами в центральных и южных областях.

Температура на западе и юге +1... -3, ночью -5... -10, на севере и в центре -2... -6 днем и -9... -13 ночью. Холоднее на востоке - до -8 днем и -14... -16 ночью.

25-26 декабря по всей стране ветер, осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Днем температура около нуля, на юге - теплее, местами до +11.

Скрин: Погода в Украине 22-26 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды для Киева

По данным синоптика Наталки Диденко, в Киеве завтра без существенных осадков, но с сильным морозом. Днем -8 градусов, ночью до -14.

"Морозный арктический воздух продержится в Украине до пятницы, затем градусы поползут вверх, в выходные - вплоть до оттепели и даже небольших "плюсов". Потепление придет с мокрым снегом и дождем", - добавила она.