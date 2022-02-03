Синоптики рассказали, в каких областях пройдет мокрый снег с дождем

На западе ожидаются осадки в виде снега. В Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет -1…+1. В Ивано-Франковской области -1…-3. В Черновицкой, Ровенской и Волынской областях будет без снега, температура воздуха составит -1…+1.

В северной части Украины также пройдет снег. При этом в Сумской и Черниговской областях ожидается -1…+1.

В центральных регионах мокрый снег с дождем пройдет только в Днепропетровской (+1…+3) и в Полтавской (0…+2) областях. В Винницкой области -1…+1, в Черкасской - 0…+2, в Кировоградской - +1…+3.

На востоке также мокрый снег с дождем. В Луганской и Донецкой областях +2…+4, в Харьковской области +1…+3.

На юге мокрый снег с дождем будет только в Запорожской (+2…+4) и Херсонской (+3…+5) областях. В Николаевской области +2…+4, в Одесской - +3…+5.

В оккупированном Крыму пройдет дождь. При этом на полуострове температура воздуха будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла.

В Киеве ожидается снег. Температура воздуха составит -1…+1. Будет дуть северно-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погода в Украине 3 февраля (погодная карта: meteo.gov.ua)