Синоптики розповіли, в яких областях пройде мокрий сніг з дощем

На заході очікуються опади у вигляді снігу. У Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях буде -1...+1. В Івано-Франківській області -1... -3. У Чернівецькій, Рівненській та Волинській областях буде без снігу, температура повітря становитиме -1...+1.

У північній частині України також пройде сніг. При цьому в Сумській та Чернігівській областях очікується -1...+1.

У центральних регіонах мокрий сніг з дощем пройде тільки в Дніпропетровській (+1...+3) і в Полтавській (0...+2) областях. У Вінницькій області -1...+1, у Черкаській - 0...+2, у Кіровоградській - +1...+3.

На cході також мокрий сніг з дощем. У Луганській та Донецькій областях +2...+4, у Харківській області +1...+3.

На півдні мокрий сніг з дощем буде тільки в Запорізькій (+2...+4) і Херсонській (+3... + 5) областях. У Миколаївській області +2...+4, в Одеській - +3...+5.

В окупованому Криму пройде дощ. При цьому на півострові температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла.

У Києві очікується сніг. Температура повітря становитиме -1...+1. Буде дути північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода в Україні 3 лютого (погодна карта: meteo.gov.ua)