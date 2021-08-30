Синоптики рассказали, где 1 сентября ожидаются сильные дожди

Где 1 сентября будут дожди

За данными Наталки Диденко, 1 сентября осадки ожидаются на западе, севере и местами в центральной части. На востоке и юге будет сухо.

Температура воздуха будет умеренно теплой на севере и в центре, на западе - свежевато, а на востоке и юго-востоке почти жарко.

"Температура воздуха в первый день украинской осени существенно не будет отличаться от завершающего летнего", - сообщает Диденко.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки в День знаний могут быть достаточно сильными. Смотрите на карте ниже сколько дождей и какая температура ожидается в среду.

Скрин: Прогноз погоды на 1 сентября (meteo.gov.ua)

Какая погода будет в последний день лета

Дожди 31 августа ожидаются на востоке Украины, на северной Сумщине и местами в западных областях.

На остальной территории в течение дня вторника будет господствовать антициклон с солнечными прояснениями.

Температура завтра на западе +17+22, на севере +19+24, на востоке, юге, в большинстве центральных областей +23+28 градусов.

"2 сентября существенно похолодает", - уточнила также Диденко.

Что ждать от погоды жителям Киева

Наталка Диденко прогнозирует, что в Киеве дождь будет сегодня (30 августа) вечером, ближайшей ночью. Днем 31-го августа в столице прояснится. А максимальная температура воздуха будет крутиться вокруг +23 градусов.

По данным синоптиков Gismeteo, в столицу со 2 сентября придет длительное похолодание.

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)