Синоптики рассказали, где 1 сентября ожидаются сильные дожди

Погода в Украине принесет дожди в День знаний 1 сентября в ряд регионов, а уже со 2 сентября ожидается существенное похолодание.
Что будет с погодой в стране в последний день лета и в первые дни осени - читайте ниже в нашем материале.
За данными Наталки Диденко, 1 сентября осадки ожидаются на западе, севере и местами в центральной части. На востоке и юге будет сухо.
Температура воздуха будет умеренно теплой на севере и в центре, на западе - свежевато, а на востоке и юго-востоке почти жарко.
"Температура воздуха в первый день украинской осени существенно не будет отличаться от завершающего летнего", - сообщает Диденко.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки в День знаний могут быть достаточно сильными. Смотрите на карте ниже сколько дождей и какая температура ожидается в среду.
Скрин: Прогноз погоды на 1 сентября (meteo.gov.ua)
Дожди 31 августа ожидаются на востоке Украины, на северной Сумщине и местами в западных областях.
На остальной территории в течение дня вторника будет господствовать антициклон с солнечными прояснениями.
Температура завтра на западе +17+22, на севере +19+24, на востоке, юге, в большинстве центральных областей +23+28 градусов.
"2 сентября существенно похолодает", - уточнила также Диденко.
Наталка Диденко прогнозирует, что в Киеве дождь будет сегодня (30 августа) вечером, ближайшей ночью. Днем 31-го августа в столице прояснится. А максимальная температура воздуха будет крутиться вокруг +23 градусов.
По данным синоптиков Gismeteo, в столицу со 2 сентября придет длительное похолодание.
Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)
Ранее мы писали, что в Минздраве сделали важное объявление относительно праздничных линеек на 1 сентября.
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