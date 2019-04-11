Синоптики предупредили о значительном ухудшении погоды

Погода в Украине в четверг, 11 апреля, принесет дожди, местами даже сильные. К тому же ожидается снижение температуры по всей территории страны, передает Украинский гидрометцентр.

Кроме того ожидается довольно сильный ветер - от 7 до 12 метров за секунду, который еще больше ухудшит погодную картину.

Моросить будет сегодня днем на Западе, Севере и Юге, а в Центре и в восточных областях дождь будет довольно таки интенсивным, хотя до ливней и не дойдет.

На Западе будет прохладно - от +7 до +11 градусов, за исключением Закарпатья, где воздух прогреется до +12... +14 тепла.

На остальной территории от +13 до +19 выше нуля - и чем юго-восточнее, тем теплее.

Погода в Украине 11 апреля принесет похолодание и дожди (фото: meteo.gov.ua)

В Киеве будет довольно прохладно, сегодня климатические условия в столице будут тяготеть скорее к Западу, чем к Востоку. Температура +11... +13, ветер 7-12 м/с, небольшой дождь.

Итак, четверг будет не лучшим днем для прогулок на свежем воздухе. И не забудьте положить в сумку зонтик, отправляясь на работу или по неотложным делам.

Такая погодная картина будет наблюдаться в Украине в четверг, 11 апреля. А на следующей неделе синоптики обещают даже ночные заморозки.

Погода в Украине 11 апреля принесет похолодание и дожди (фото: meteo.gov.ru)

По православной традиции в этот день чтят память святого Марка. Также 11 апреля называли "днем березы". Считалось, что именно в этот день березовый сок не только особенно вкусный, но также имеет чудодейственную силу. Поэтому, собранным соком знахари часто лечили больных.

Погодные народные приметы говорили о следующем:

Много березового сока - примета того, что лето дождливым.

Перистые облака 11 апреля бегут с Запада, не изменяя своей формы, а горизонт хорошо видно - скоро наступит плохая погода.

Облака утром собрались в виде своеобразных гор - к вечеру жди дождя.

Облака быстро бегут в одну сторону - в ближайшее время наступит жара.

Солнце садится за тучи - будет дождь.

Ранний гром 11 апреля - наступит холод.

Ранее мы сообщали о том, что украинцам синоптики пообещали аномальную жару и рассказали, что весна наступает очень быстро.

К слову, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.