Синоптик рассказала о погоде на Страстную неделю

Погода в Украине 23 апреля принесет потепление и сильный ветер (фото: pixabay.com)

Погода в Украине во вторник значительно улучшится

Погода в Украине во вторник, 23 апреля, принесет долгожданное потепление благодаря антициклону Leonore, который будет царить над страной и дарить ей солнечные дни. Об этом сообщает Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По словам синоптика, завтра температура по всей Украине будет составлять +12... +17 градусов. Однако на Западе ожидается сильный юго-восточный ветер, который местами будет достигать штормовых значений

"Заморозки отступают, разве ближайшей ночью местами в западных областях есть вероятность небольших", - пишет Диденко.

В столице 23 апреля будет тепло, солнечно и спокойно. Термометры покажут от +16 до +18 градусов

"В течение Страстной недели тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать +20 градусов", - сообщает синоптик.

Погода в Украине 23 апреля принесет потепление и сильный ветер (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптик уже успела порадовать украинцев прогнозом на предпасхальную неделю.

Ранее мы писали о том, что Наталка Диденко рассказала, когда в Украину придет настоящее тепло.

К слову, народный синоптик Леонид Горбань также рассказал, когда в Украину придет долгожданное потепление.