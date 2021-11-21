Синоптики предупредили о резких перепадах погоды: где будет +13, а где - мокрый снег

"21-го ноября этот сегодняшний сильный ветер будет немного утихать, но порывы сильные еще останутся", - прогнозирует Наталка Диденко.

Синоптик допускает, что на севере, северо-востоке вероятны сегодня осадки, но незначительные. А вот в Украинском гидрометцентре допускают вероятность мокрого снега на Харьковщине.

Температура воздуха еще порадует, в течение дня ожидается +7+13 градусов, ночью +2+7, а на востоке около нуля.

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ветра

"21 ноября ночью в западных и северных, днем в большинстве областей, кроме южных, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в гидрометцентре.

Какая погода ожидается в столице

В Киеве 21-го ноября станет больше облаков, ветер утихнет, но все равно еще будет порывистым.

Дневная температура воздуха - комфортная, около +10 градусов, ночью +3+5.

Смотрите ниже на картах Укргидрометцентра прогноз на сегодня.

Скрин: Погода в Украине 21 ноября (meteo.gov.ua)