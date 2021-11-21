Синоптики попередили про різкі перепади погоди: де буде +13, а де - мокрий сніг

"21-го листопада оцей сьогоднішній сильний вітер трохи вщухатиме, але пориви сильні ще залишаться", - прогнозує Наталка Діденко.

Синоптик допускає, що на півночі, північному сході ймовірні сьогодні опади, але незначні. А от в Українському гідрометцентрі допускають ймовірність мокрого снігу на Харківщині.

Температура повітря ще порадує, протягом дня очікується +7+13 градусів, вночі +2+7, а на сході близько нуля.

Синоптики оголосили штормове попередження через вітер

"21 листопада вночі у західних та північних, вдень у більшості областей, крім південних, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в гідрометцентрі.

Яка погода очікується в столиці

У Києві 21-го листопада побільшає хмар, вітер вщухне, але все одно ще буде рвучким.

Денна температура повітря - комфортна, близько +10 градусів, вночі +3+5.

Дивіться нижче на картах Укргідрометцентру прогноз на сьогодні.

Скрін: Погода в Україні 21 листопада (meteo.gov.ua)