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Синоптики предупредили о резких перепадах погоды: где будет +13, а где - мокрый снег

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Воскресенье 21 ноября 2021 06:30
Синоптики предупредили о резких перепадах погоды: где будет +13, а где - мокрый снег Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет потепление
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине покажет настоящие "качели" в воскресенье, 21 ноября. В некоторых областях ожидается потепление вплоть до +13 градусов, а местами синоптики прогнозируют даже мокрый снег. К тому же в стране ожидается сильный ветер с порывами.

Что будет с погодой в воскресенье - читайте ниже в материале Styler.

"21-го ноября этот сегодняшний сильный ветер будет немного утихать, но порывы сильные еще останутся", - прогнозирует Наталка Диденко.

Синоптик допускает, что на севере, северо-востоке вероятны сегодня осадки, но незначительные. А вот в Украинском гидрометцентре допускают вероятность мокрого снега на Харьковщине.

Температура воздуха еще порадует, в течение дня ожидается +7+13 градусов, ночью +2+7, а на востоке около нуля.

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ветра

"21 ноября ночью в западных и северных, днем в большинстве областей, кроме южных, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в гидрометцентре.

Какая погода ожидается в столице

В Киеве 21-го ноября станет больше облаков, ветер утихнет, но все равно еще будет порывистым.

Дневная температура воздуха - комфортная, около +10 градусов, ночью +3+5.

Смотрите ниже на картах Укргидрометцентра прогноз на сегодня.

Синоптики предупредили о резких перепадах погоды: где будет +13, а где - мокрый снег

Скрин: Погода в Украине 21 ноября (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что народный синоптик Владимир Деркач рассказал о погоде в Украине до конца года.

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