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Синоптики попередили про різкі перепади погоди: де буде +13, а де - мокрий сніг

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Неділя 21 листопада 2021 06:30
Синоптики попередили про різкі перепади погоди: де буде +13, а де - мокрий сніг Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе потепління
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні покаже справжні "гойдалки" в неділю, 21 листопада. В деяких областях очікується потепління аж до +13 градусів, а місцями синоптики прогнозують навіть мокрий сніг. До того ж в країні очікується сильний вітер з поривами.

Що буде з погодою в неділю - читайте нижче в матеріалі Styler.

"21-го листопада оцей сьогоднішній сильний вітер трохи вщухатиме, але пориви сильні ще залишаться", - прогнозує Наталка Діденко.

Синоптик допускає, що на півночі, північному сході ймовірні сьогодні опади, але незначні. А от в Українському гідрометцентрі допускають ймовірність мокрого снігу на Харківщині.

Температура повітря ще порадує, протягом дня очікується +7+13 градусів, вночі +2+7, а на сході близько нуля.

Синоптики оголосили штормове попередження через вітер

"21 листопада вночі у західних та північних, вдень у більшості областей, крім південних, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в гідрометцентрі.

Яка погода очікується в столиці

У Києві 21-го листопада побільшає хмар, вітер вщухне, але все одно ще буде рвучким.

Денна температура повітря - комфортна, близько +10 градусів, вночі +3+5.

Дивіться нижче на картах Укргідрометцентру прогноз на сьогодні.

Синоптики попередили про різкі перепади погоди: де буде +13, а де - мокрий сніг

Скрін: Погода в Україні 21 листопада (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що народний синоптик Володимир Деркач розповів про погоду в Україні до кінця року.

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