ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики приголомшили прогнозом на квітень: нові карти погоди

STYLERЖиття    28.03.2020 - 07:05
Синоптики приголомшили прогнозом на квітень: нові карти погоди
Погода в Україні (фото: freepik)

Погода в Україні в квітні буде дуже дощовою

Погода в Україні у квітні засмутить українців великою кількістю опадів, а перші дні місяця будуть дуже холодними. Якою буде погода в Україні в середині весни - в матеріалі Styler.

Так, згідно з картами погоди в Україні на місяць від синоптиків Gismeteo, кінець березня і початок квітня будуть неймовірно холодними - зі снігом, скромним плюсом вдень і до -5 вночі. Але це стане останнім відлунням зими в цьому сезоні.

Нічний "мінус" очікується ще 1-2 квітня. Далі температура почне стрімко підвищуватися і 4-5 квітня прийде справжнє весняне тепло (+13+15), ночі все ще будуть прохолодними, а до 10 квітня знову похолодає (вдень близько +10, а вночі може знизитися до нуля).

Друга половина квітня буде теплою, навіть вночі показники можуть доходити до +10+12, а вдень у деяких регіонах очікується +22+23.

При цьому весь квітень буде дуже дощовим і в основному похмурим. По-справжньому сонячних днів очікується дуже мало.

Нижче прогноз погоди на квітень на місяць для Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова.

Синоптики приголомшили прогнозом на квітень: нові карти погодиСиноптики приголомшили прогнозом на квітень: нові карти погодиСиноптики приголомшили прогнозом на квітень: нові карти погодиСиноптики приголомшили прогнозом на квітень: нові карти погодиСиноптики приголомшили прогнозом на квітень: нові карти погоди

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що синоптик дав прогноз погоди на літо в Україні. Дані головного синоптика Українського гідрометцентру вселяють надію, що коронавірус може зникнути або знизити активність в літній час.

Потепління вдень та холодні ночі: прогноз погоди на сьогодні Перепади до 20 градусів: синоптики приголомшили новим прогнозом погоди
Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся