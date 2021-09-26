Синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, ждать ли первого снега и морозов

После того, как сентябрь напугал нас холодом, устроив своего рода "репетицию" холодного сезона, в Украину вернулось потепление.

Синоптики Gismeteo на обновленных картах погоды, прогнозируют, что в следующем месяце нас ждет стабильная температура и небольшое количество осадков. По крайней мере в первые двадцать дней месяца.

Температура воздуха предполагается +10+17, ночных заморозков не предвидится. Во второй половине месяца будет ближе к +10-ти.

Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова и Одессы.



Скрин: Погода в Украине, прогноз на месяц (gismeteo.ua)

Что говорят другие синоптики о погоде в октябре

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в первые дни октября будет прохладно, а 4-5 числа вероятны холодные дожди. К концу первой декады октября потеплеет, а середина месяца принесет около +20 тепла, сухо, солнечно. Теплее всего будет на Покровы, 14 октября. Но уже через пару дней резко похолодает до +6+8 градусов, ожидаются холодные дожди. К 20-му числу придут ночные заморозки на север и восток.

После 25 октября, по словам синоптика, нас ждет глубокая осень. Могут быть морозы ночью до -7 градусов. В конце месяца потеплеет до +8+10, но ненадолго.

Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, прогнозирует нестабильную температуру в октябре, вероятны заморозки и первый снег.

При этом первая декада октября ожидается теплой - до +15 градусов, затем похолодает до +3+5 ночью, днем - до +7 градусов. Возможны заморозки, что, по словам климатолога, естественно в этот период.

Во второй части октября ожидаются волны потепления и похолодание, при минусовых температурах возможен снег с дождем.