Синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, чи чекати першого снігу і морозів

Після того, як вересень налякав нас холодом, влаштувавши свого роду "репетицію" холодного сезону, в Україну повернулося потепління.

Синоптик Gismeteo на оновлених картах погоди, прогнозують, що в наступному місяці нас чекає стабільна температура і невелика кількість опадів. Принаймні в перші двадцять днів місяця.

Температура повітря передбачається +10+17, нічних заморозків не передбачається. У другій половині місяця буде ближче до +10-ти.

Дивіться нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова та Одеси.



Скрін: Погода в Україні, прогноз на місяць (gismeteo.ua)

Що кажуть інші синоптики про погоду в жовтні

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, у перші дні жовтня буде прохолодно, а 4-5 числа ймовірні холодні дощі. До кінця першої декади жовтня потеплішає, а середина місяця принесе близько +20 тепла, сухо, сонячно. Найтепліше буде на Покрови, 14 жовтня. Але вже через пару днів різко похолодає до +6+8 градусів, очікуються холодні дощі. До 20-го числа прийдуть нічні заморозки на північ і схід.

Після 25 жовтня, за словами синоптика, нас чекає глибока осінь. Можуть бути морози вночі до -7 градусів. В кінці місяця потеплішає до +8+10, але ненадовго.

Вазіра Мартазінова, завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, прогнозує нестабільну температуру в жовтні, ймовірні заморозки і перший сніг.

При цьому перша декада жовтня очікується теплою - до +15 градусів, потім похолодає до +3+5 вночі, вдень - до +7 градусів. Можливі заморозки, що, за словами кліматолога, природно в цей період.

У другій частині жовтня очікуються хвилі потепління і похолодання, при мінусових температурах можливий сніг з дощем.