Синоптики кардинально изменили прогноз на март: новые карты погоды

Погода в Украине в марте будет очень теплой и умеренно дождливой. Такой прогноз на месяц дали синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo. Когда в Украину придет настоящая теплая весна - в материале Styler.

Синоптики Украинского гидрометцентра в прогнозе на март указывают, что средняя месячная температура воздуха по стране будет на уровне 1-7 градусов тепла, что на 2-3 градусов выше значений за многие годы.

Судя по картам синоптиков, весна придет в Украину уже во вторник, 3 марта. В этот день по всей стране воздух прогреется от +9 до +16 градусов, дожди только на Западе. 4 марта будет похожая синоптическая ситуация.

Пока же в Украине будет умеренно теплая погода. На 29 февраля синоптики прогнозируют +5+11, ночью заморозки (0-3), дождь вероятен только в Крыму.

1 марта солнечно будет на Востоке, Юге и в Центре, на крайнем Западе - небольшой дождь, а на остальных территориях - переменная облачность.

Погода в Украине с 29 февраля по 1 марта (meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo обновили таблицы погоды на месяц. Теперь они прогнозируют, что март будет очень теплым, довольно дождливым, а к концу месяца придет кратковременное похолодание. Ранее синоптики прогнозировали ночные морозы в марте, а в средине месяца - похолодание до нуля по Цельсию.

Ниже новый прогноз погоды в Киеве, Львове, Одессе и Харькове на месяц.

Погода в Украине на месяц (gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что синоптик рассказал, какая будет погода в Украине летом 2020. Эксперт дал подробный прогноз на все летние месяцы.