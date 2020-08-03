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Синоптики дали подробный прогноз на август: каким будет конец лета в Украине

 

Погода в Украине в августе может поставить температурные рекорды

Погода в Украине в августе будет теплой и с умеренным количеством осадков. В то же время синоптики считают, что температура будет на 1-2 градуса выше многолетних значений. Также не исключено, что "градусы" в августе установят рекорды, а осадков будет мало.

Подробный прогноз погоды в Украине по версии ведущих украинских синоптиков - читайте в нашем материале.

Так, в Украинском гидрометцентре прогнозируют, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше значений.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в одном из интервью не исключил, что в августе вероятны температурные рекорды. В то же время синоптик говорит, что такие перепады будут кратковременными.

Кульбида отмечает, что средняя температура августа за последние лет 30 в Украине выросла почти на 2 градуса.

"Это говорит о том, что в 99% температура воздуха августа месяца все равно будет выше любой климатической нормы - и значительно выше. Следует ожидать, что август будет жаркий", - подчеркнул синоптик.

Владислав Билык, начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра успокоил украинцев, что аномальных температур в августе (как это было в 2010-м) не будет.

"Ничего аномального на август не прогнозируем. Не так, как было в августе 2010 года, когда средняя температура была выше на 4 градуса. Тогдашнее лето стало одним из самых жарких в Украине", - уверен синоптик, пишет Obozrevatel.

Инженер-синоптик Харьковского регионального гидрометцентра Игорь Кибальчич в Facebook также опубликовал ориентировочный прогноз погодных тенденций на август 2020 года. Причем он не исключает, что на Востоке будет даже прохладнее, чем обычно.

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"По последним расчетам моделей CFS и ECMWF, средний температурный фон по Украине ожидается в последнем месяце лета около нормы, а в восточных регионах даже на 1-1,5 градуса ниже нормы", - написал он.

Синоптик также добавил, что в августе будет дефицит осадков.

"В отдельных районах дождей может вообще не наблюдаться. Это будет негативно сказываться на степени почвенной засухи, а также приведет к усилению пожарной опасности в лесах и полях. Более или менее нормальное увлажнение следует ждать лишь в Крыму и Карпатах", - написал он.

Владимир Деркач, народный синоптик с Волыни, считает, что в первой декаде августа будет умеренно тепло, а также кратковременные дожди. А вот со средины первой декады температура начнет расти и это продлится до средины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. Что касается осадков, то небольшие дожди вероятны в средине августа, но в целом конец лета будет беден на осадки.

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