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Температура выше нормы: климатологи подвели итоги июля в Киеве

Киев, Понедельник 03 августа 2020 13:07
Температура выше нормы: климатологи подвели итоги июля в Киеве
Фото: лето в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июле температура превышала 30 градусов в течение 8 дней

Среднемесячная температура воздуха июля 2020 года в Киеве составила 21,9 градусов тепла. Это превышает климатическую норму на 2,6 градусов.

Об этом сообщает Центральная геофизической обсерватория.

По данным климатологов, холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до 11,7 градусов, а жарче всего - 29 июля, когда максимальная температура после полудня достигла 32,7 градусов тепла. Всего было 8 дней с температурой воздуха выше 30 градусов тепла.

Кроме того, осадков в Киеве выпало лишь 46,5 мм, что составило 53% климатической нормы за месяц.

Отметим, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление наиболее повлияло на два украинских города.

За последние 30 лет больше всего потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6 градусов. Меньше всего глобальное потепление отразилось в Ужгороде, где потеплело на 0,9 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

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