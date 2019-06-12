Синоптик сообщила, когда в Украине спадет жара (фото)

Погода в Украине в четверг, 13 июня, не принесет облегчения для жителей страны. Завтра по всей территории сохранится сильная жара. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице, которая также рассказала, когда ждать ослабления жары.

По словам Диденко, завтра жара достигнет своего пика. По всей стране температура воздуха составит от +30 до +35 градусов. А ближайшей ночью отметки будут достигать от +18 до +23 тепла.

Также синоптик сообщила, что завтра возможны небольшие локальные грозовые дожди с грозами на Севере, Западе, в Центре, на Харьковщине и в Крыму.

Погода в Украине 13 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в четверг будет сухо и жарко. Температура воздуха составит +31... +33 градуса.

Наталка Диденко сообщила также, что в понедельник стоит ожидать ослабление жары, однако на Юге и Востоке все еще будут доминировать высокие градусы.

Погода в Украине 13 июня (скрин: facebook.com/tala.didenko)

К слову, из-за погодных капризов на выходных пострадали некоторые районы Киева. Сильный ливень в воскресенье, 9 июня, подтопил подземные переходы на жилом массиве Позняки Дарницкого района.

Напомним, в Херсонской области страшный ураган разнес практически целый поселок в Олешковском районе.

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