Народний синоптик розповів, коли в Україну прийдуть морози: вже скоро

Погода в Україні стане морозною з 2 грудня. Таким чином, у країні суттєво похолодає вже цього тижня.

Скільки протримається така погода і коли потеплішає, розповів народний синоптик Станіслав Щедрін в коментарі ТСН.

Зима прийде за розкладом

За твердженням експерта, мороз прийде 2 грудня та протримається до 10-12 грудня.

"Зима прийде за розкладом. По всій країні, за винятком півдня, температура повітря знизиться в денний час до -2...-4 морозу і до -7...-14 ночами. Водночас опади припиняться і переважатиме малохмарна та суха погода Така морозна погода протримається десь до 10-12 грудня, а далі знову прийде потепління", - зазначив синоптик.

Коли буде потепління

Синоптик зазначив, що вже після 10-12 грудня температура повітря в Україні вдень буде плюсова, до 3 градусів тепла, а на півдні досягне від 5 до 9 градусів.

До речі, Укргідрометцентр повідомляє, що в частині регіонів України в грудні буде тепліше звичайного, а на решті території очікується характерна для першого місяця зими погода.

У західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях середня місячна температура становитиме від -3 морозу до +2 тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму, а у всіх інших - близько до норми.

Також у грудні не прогнозують аномальних снігопадів. Кількість опадів у межах 34–78 мм, у гірських районах місцями 81-105 мм.

Новий рік українці зустрічатимуть із мокрим снігом та нульовою температурою, за прогнозами метеорологів.