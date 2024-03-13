Синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло
Погода в Украине изменится со снежной к теплу уже в конце этой недели, 16-17 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на синоптика Наталью Птуху в комментарии NV.
Когда в Украине будет потепление
Со среды, 13 марта, ночные морозы по стране постепенно отступят, и температура ночью может достичь +3 градуса, к югу от +1° до +6°.
Днем ожидается от +2° до +8°, а только 14 марта в Закарпатье, Одессской области и Крыму ожидаются высокие температурные показатели от +9° до +15°. 15-16 марта ночью температура будет колебаться от +4° до -2°, на юге и Закарпатье - от +1° до +6°, а днем ожидается от +5° до +14° в большинстве областей. Температура постепенно будет повышаться.
В течение 13-14 марта на юге возможны небольшие дожди, а ночью на среду, 13 марта, в центральных и западных областях ожидаются небольшие мокрые снегопады с дождем.
С 15-16 марта в Украине преимущественно без осадков, лишь на юге ночью возможен небольшой дождь.
Какая была погода в Украине в 2013 году
Стоит отметить, что весна со снегом для Украины - совершенно не редкое явление. К примеру, 22 марта 2013 года в Киеве был настоящий снежный "армагедон".
Тогда осадками так засыпало столицу, что остановился весь общественный транспорт. Снег в том году шел 56 часов подряд...
Таково было 22 марта 2013 года в Киеве (фото: Вечерний Киев)
К слову, народный синоптик дал прогноз на весну.
А еще рассказывали о том, какой прогноз на весну дал харьковский сурок Тимко.