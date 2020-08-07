Синоптик рассказала украинцам о погоде на выходные: где будет благодать

Погода в Украине и Киеве на выходные обещает быть по-летнему жаркой и без осадков. Температура воздуха днем ожидается от +26 до +33 градусов, ночью столбики термометра покажут от +15 до +22 градусов тепла. Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Выходные в Украине будут хорошими. Солнце, белые облака, прекрасные ночные +15 +22 градуса и настоящие летние дневные +26 +33 градуса", - отметила синоптик.

По словам Диденко, в субботу, 8 августа дожди вероятны только около Карпат, в остальных регионах будет сухо. В воскресенье осадки вероятны на Севере и Западе страны.

"В воскресенье - местами с грозами на Севере и Западе. На Юге, Востоке и в Центре - сухая погода. На следующей неделе дождей станет больше, жары меньше", - предупредила синоптик.

В Киеве 8-9 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха до + 26 + 28 градусов.

"Суббота - сухая и конечно, в воскресенье есть шанс дождя с грозой. Ощутимое снижение температуры воздуха в Киеве предполагается 12-13 августа", - предупредила эксперт.

Как мы ранее сообщали, синоптик рассказал украинцам, какой будет погода августе.

Также мы писали, что по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.