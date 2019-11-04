Синоптик рассказала, когда в Украине закончится ноябрьское бабье лето

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой и влажной. Воздух прогреется местами до +20 градусов. В ближайшие дни омрачать неожиданное бабье лето в ноябре будет порывистый ветер и местами осадки. Но скоро ситуация изменится в сторону похолодания. Об этом сообщила Наталка Диденко.

По словам синоптика, в вторник, 5 ноября, осадки вероятны ближайшей ночью и утром на Западе и Севере. А днем дожди доберутся до центральных и южных областей.

"Завтра днем дожди наиболее вероятны вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка. Также днем дожди пройдут на Закарпатье", - пишет Диденко.

На остальной территории существенных осадков не будет. Ветер юго-западный, порывистый.

Температура от +14 до +20 градусов, а на Западе и Востоке +11... +16 тепла.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве ближайшей ночью возможен дождь, а завтра днем без существенных осадков. Ночью +11... +13 тепла, днем до +15. В столице завтра ожидается порывистый ветер.

Такая симптоматическая ситуация будет продолжаться и в среду, 6 ноября. А похолодание придет уже в четверг, 7 ноября. Но, по словам синоптика оно охватит лишь Запад и Север Украины.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Информацию о похолодании в средине недели подтверждают и карты Украинского гидрометцентра. Согласно данным синоптиков на Севере и Западе в четверг возможны дожди, а дневная температура снизится до +9... +14 градусов.

Погода в Украине 7 ноября (фото: meteo.gov.ua)