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Синоптик рассказала о погоде на выходных и предупредила о скорой метеорологической ротации

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Суббота 09 октября 2021 06:36
Синоптик рассказала о погоде на выходных и предупредила о скорой метеорологической ротации Коллаж РБК-Украина: погода в Украине скоро будет меняться
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине на выходных, 9 и 10 октября, останется довольно солнечной и почти везде без осадков, благодаря влиянию антициклона Lioba, при этом постепенное охлаждение воздушных масс продолжится, местами будут ночные "минуса".

Об этом говорится в прогнозе синоптика Наталки Диденко на странице в Facebook.

Дождь вероятен только в Крыму, а на остальной территории Украины будет сухо.

В ряде регионов прогнозируются мощные ветра.

"Ветер ожидается восточный и северо-восточный, 5-12 м/с, на востоке и юго-востоке есть вероятность штормовых порывов. Осторожно у берегов и в море особенно!" - отметила эксперт.

Температура воздуха днем в субботу и воскресенье в среднем составит около +9... +14 градусов, но на юге Украины и на Закарпатье будет теплее - до +16 градусов.

В ночное время столбики термометров на выходных будут опускаться до -2... +5 градусов.

В Киеве 9-10 октября будет без осадков, температура воздуха ожидается днем около +9... +12 градусов и ночью +1... +4 градусов. Впрочем, в окрестностях вероятны и небольшие "минуса".

Синоптик предупредила, что уже со вторника антициклон начнет разрушаться "под мощными волнами новых атмосферных циклонических и фронтальных образований", и это повлечет за собой приход дождей, смену воздушных масс и "метеорологическую ротацию".

Напомним, ранее синоптики рассказали, будет ли снег в октябре и ударят ли морозы в Украине.

Добавим, что перед этим народный синоптик сообщил, какая в Украине будет погода зимой 2021-2022.

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