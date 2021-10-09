Синоптик розповіла про погоду на вихідних і попередила про метеорологічну ротацію незабаром

Погода в Україні на вихідних, 9 і 10 жовтня, залишиться досить сонячною і майже скрізь без опадів, завдяки впливу антициклону Lioba, при цьому поступове охолодження повітряних мас продовжиться, місцями будуть нічні "мінуса".

Про це йдеться в прогнозі синоптика Наталки Діденко на сторінці в Facebook .

Дощ вірогідний тільки в Криму, а на решті території України буде сухо.

У ряді регіонів прогнозуються потужні вітри.

"Вітер очікується східний і північно-східний, 5-12 м/с, на сході та південному сході є ймовірність штормових поривів. Обережно коло берегів та в морі особливо!" - зазначила експерт.

Температура повітря вдень у суботу та неділю в середньому становитиме близько +9... +14 градусів, але на півдні України та на Закарпатті буде тепліше - до +16 градусів.

У нічний час стовпчики термометрів на вихідних будуть опускатися до -2... +5 градусів.

У Києві 9-10 жовтня буде без опадів, температура повітря очікується вдень близько +9... +12 градусів та вночі +1... +4 градусів. Втім, в околицях ймовірні й невеликі "мінуса".

Синоптик попередила, що вже з вівторка антициклон почне руйнуватися "під потужними хвилями нових атмосферних циклонічних та фронтальних утворень", і це спричинить прихід дощів, зміну повітряних мас і "метеорологічну ротацію".