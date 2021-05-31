Синоптик рассказала, каким будет первый день лета: тепла не ждите

По ее словам, 1 июня в Украине не увеличится количество тепла и не уменьшится количество дождей.

"Во вторник над Крымом и Приазовьем расположится циклон, который своими атмосферными фронтами отправит дожди на значительную часть территории Украины. Дожди и местами сильные ливни завтра ожидаются на юге, на востоке и в большинстве центральных областей Украины", - предупредила Диденко.

К дождям присоединится сильный ветер восточного и северо-восточного направлений, уточнила синоптик.

А вот к северным областям циклон не доберется, разве что вечером в Сумской области возможны осадки. В западных областях небольшие дожди будут чередоваться с прояснениями.

Температура воздуха 1 июня не порадует нас теплыми градусами.

"В течение дня вторника предполагается от +13 до +19 градусов, разве в Приазовье, где вынырнут испуганные + 20. А ближайшей ночью на Севере и Западе вообще холодина, от +4 до +8 градусов", - сообщила Диденко.

В Киеве лето начнется перерывом в дождях и свежим, мягко говоря, воздухом, уточнила эксперт.

"Ночью будет от +4 до +7 градусов, днем ​​1 июня от +14 до +17 градусов. Еще с порывистым северо-восточным ветром", - резюмировала Диденко.

Синоптик сообщила и хорошие новости. Они заключаются в том, что с пятницы в нашу страну придет потепление.