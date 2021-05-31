Синоптик розповіла, яким буде перший день літа: тепла не чекайте

За її словами, 1 червня в Україні не збільшиться кількість тепла і не зменшиться кількість дощів.

"У вівторок над Кримом і Приазов'ям розташується циклон, який своїми атмосферними фронтами відправить дощі на значну частину території України. Дощі та місцями сильні зливи завтра очікуються на півдні, на Сході та в більшості центральних областей України", - попередила Діденко.

До дощів приєднається сильний вітер східного і північно-східного напрямків, уточнила синоптик.

А ось до північних областей циклон не добереться, хіба що ввечері в Сумській області можливі опади. У західних областях невеликі дощі чергуватимуться з проясненнями.

Температура повітря 1 червня не порадує нас теплими градусами.

"Протягом дня вівторка передбачається від +13 до +19 градусів, хіба в Приазов'ї, де виринуть перелякані +20. А найближчої ночі на Півночі і Заході взагалі холодина, від +4 до +8 градусів", - повідомила Діденко.

У Києві літо почнеться перервою в дощах і свіжим, м'яко кажучи, повітрям, уточнила експерт.

"Вночі буде від +4 до +7 градусів, вдень 1 червня від +14 до +17 градусів. Ще з поривчастим північно-східним вітром", - резюмувала Діденко.

Синоптик повідомила і хороші новини. Вони полягають в тому, що з п'ятниці в нашу країну прийде потепління.