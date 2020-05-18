Синоптик рассказал, когда в Украину ворвется летнее тепло

Погода в Украине уже в ближайшее время улучшится. Летнее тепло ворвется в почти все области страны, говорит директор Научно-аналитического центра, климатолог Василий Троцюк.

По словам специалиста, температура воздуха в ближайшие дни прогреется до 20-22 градусов, а холодно - в пределах 4-10 градусов - может быть разве что ночью. А вот летом погода будет удивлять украинцев едва ли не каждый день.

"Предыдущая волна тепла была такой себе репетицией лета. С 20-22 мая закрепится летняя погода, днем воздух будет прогреваться до 20-25 градусов, ночью будет не ниже 8-12 выше нуля. Следовательно среднесуточная температура воздуха будет превышать 15 градусов, а именно такой показатель считается началом климатического лета", - цитирует климатолога газета "Экспресс".

В свою очередь начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории МЧС Украины Елена Донич добавляет, что в среднем климатическое лето на территории нашей страны начинается 10 мая. Быстрее теплый сезон начался в 1996 году, это произошло 22 апреля. А самое позднее климатическое лето приходило 7 июня - в 1990 и 2001 годах.

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