Синоптик розповів, коли в Україну увірветься літнє тепло

Погода в Україні вже найближчим часом покращиться. Літнє тепло увірветься у майже всі області країни, каже директор Науково-аналітичного центру, кліматолог Василь Троцюк.

За словами спеціаліста, температура повітря найближчими днями прогріється до 20-22 градусів, а холодно - в межах 4-10 градусів - може бути хіба що вночі. А от літом погода буде дивувати українців ледь не кожен день.

"Попередня хвиля тепла була такою собі репетицією літа. З 20-22 травня закріпиться літня погода, вдень повітря прогріватиметься до 20-25 градусів, вночі буде не нижча як 8-12. Відтак середньодобова температура повітря перевищуватиме 15 градусів, а саме такий показник вважається початком кліматичного літа", - цитує кліматолога газета "Експрес".

У свою чергу начальниця відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії МНС України Олена Доніч додає, що у середньому кліматичне літо на території нашої країни починається 10 травня. Найшвидше теплий сезон почався у 1996 році, це сталося 22 квітня. А найпізніше кліматичне літо приходило 7 червня - у 1990 й 2001 роках.

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