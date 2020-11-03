Синоптик рассказал, когда в Украине ударят морозы

Погода в Украине в ближайшем времени существенно поменяется. В стране ударят морозы, а в Карпатах будет продолжать идти мокрый снег. По словам начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислава Билыка, градусы со знаком минус ждут нас 5-6 ноября.

"Ночные температуры от 0 до 5 градусов, местами в воздухе даже до -2 градусов – это в основном северные и северо-восточные области. А дневные – 5-10 градусов тепла", - рассказал синоптик "Обозревателю".

По словам синоптика, осадки будут наблюдаться в западных областях Украины, а в горах пройдет мокрый снег.

"2-3 дня на территории Украины будут наблюдаться небольшие дожди, лишь в западных областях они будут умеренными, местами в карпатских горах даже дожди с мокрым снегом, но температура будет сохраняться еще довольно высокая. Ночные температуры 3-8 градусов, днем – 9-15 градусов тепла", - сообщил эксперт.

По словам Билыка, с 5-6 ноября дожди фактически прекратятся и начнется период похолодания.

Тем временем, как мы ранее сообщали Карпаты засыпало снегом еще в октябре, но с наступлением третьего месяца осени осадки в горах продолжаются. Так, с 1 ноября снежный покров укрыл не только Карпаты, но и Ивано-Франковскую область. На момент 3 ноября температура воздуха в горах от - 3 до - 6 градусов мороза.

Также мы писали, что синоптики рассказали, ждать ли украинцам снега в ноябре 2020 года.