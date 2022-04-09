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Синоптик предупредила украинцев о температурных контрастах: от мороза до +22

Погода в Украине 10 апреля будет разной (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода 10 апреля, в воскресенье, принесет дождь, снег, солнце, и штормовой ветер, и значительный температурный контраст от 2 градусов мороза до 22 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Где 10 апреля будет холодно

По словам эксперта, 10 апреля в западных, северных областях и в большинстве центральных областей Украины погода предполагается холодной.

Температура воздуха здесь будет завтра днем ​​только +7+12 градусов. В западных областях ночью вообще столбики термометров опустятся до +1+5 градусов, в Карпатах местами ожидается 0-2 градуса мороза.

Где будет тепло

В восточных областях, в южной части, в Полтавской области, в Днепре и Кропивницком с районами в воскресенье еще удержится теплая погода с температурой воздуха от +12 до +18 градусов, местами до +19+22 градусов.

Где будут осадки

Дожди 10 апреля пройдут в центральных областях, на Севере, местами в западной части и кое-где в Одесской области.

При существенном понижении температуры воздуха дождь может переходить в мокрый снег. В восточных областях, в большинстве Центра и Юга Украины без осадков.

Погода в Киеве

В Киеве воскресенье будет преимущественно с облаками и периодическим дождем.

"В столице завтра – внимание, ощутимо похолодает, предполагается не выше +8+10 градусов", - предупредила синоптик.

Диденко отметила, что потепление придет в Украину уже с 15 апреля.

Как мы писали ранее, синоптики назвали дату похолодания в Украине.

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