Синоптик предупредила об опасной погоде: названа дата

Погода в Украине 16 апреля существенно изменится. На смену снегу и холоду придет потепление. Но кроме теплой погоды, украинцев ждет сильный ветер, который будет сдувать все на своем пути. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

В Чистый четверг, 16 апреля, на территории нашей страны будет преобладать теплая и комфортная погода, в некоторых областях она достигнет +20 градусов.

"Однако ночь еще остается холодной, +1 +6 градусов, местами есть вероятность небольших заморозков. Особенность завтрашнего дня - сильный, до штормового, ветер. Направление поменяется с северо-западного на юго-западный, что нам сейчас на руку", - сообщила синоптик.

В Киеве завтра также ожидается сильный юго-западный ветер. Температура воздуха в столице днем ​​повысится до +16 +18 градусов, однако ночь остается холодной, + 2 + 5 градусов, в окрестностях местами заморозки 0-2 градуса.

Ночью в столице есть вероятность небольшого дождя, завтра днем,16 апреля, ​​в Киеве будет преобладать сухая погода.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Как мы ранее писали, синоптик дал устрашающий прогноз погоды на лето 2020 в Украине.