На Пасху Украину зальет дождями: каким областям не повезет

Погода в Украине на Пасху (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине на Пасху 19 апреля в некоторых областях будет дождливой

Погода в Украине на Пасху будет довольно прохладной, местами будет моросить, а в некоторых областях синоптики прогнозируют сильные дожди. Где выпадут осадки и какой будет температура воздуха 19 апреля - в материале Styler.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, на Пасху сильный дождь ожидается в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Затянет облаками и будет моросить также в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

На остальных территориях будет пасмурно, но осадки маловероятны. Ветер ожидается средний - 5-10 метров в секунду.

Температура по стране на Пасху днем будет умеренной - от +9 до +15 градусов, в ночь с 18 на 19 апреля - будет +1+6, на Юге до +9 тепла.

В Киеве синоптики на Пасху прогнозируют +10+12 днем и +2+4 ночью, будет пасмурно, но осадки маловероятны.

Погода в Украине на Пасху 19 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo на Пасху также прогнозируют дожди на юго-востоке и местами в центре, а в остальных регионах - пасмурную погоду.

Отметим, что судя по картам погоды, в ближайшие дни в Украине будет сильный порывистый ветер. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 16 апреля.



Погода в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове на 10 дней (скрины: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что синоптик дал устрашающий прогноз погоды на лето 2020 в Украине.