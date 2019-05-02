Синоптик порадовала прогнозом погоды до конца недели

Погода в Украине в ближайшие дни будет улучшаться - температура значительно повысится, однако дожди на значительной территории страны все еще будут идти. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По словам синоптика, главный сюрприз, который принесет нам погода уже в пятницу, 3 мая, это существенное потепление. Так, в течение дня столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов, а при прояснениях будет вообще едва ли не жарко, по сравнению с недавними холодами, - от +20 до +23 градусов.



Наталка Диденко сообщает, что атмосферный фронт обусловит влажную погоду на значительной территории страны и принесет новые дожди.

Осадки завтра маловероятны на северо-востоке, в центральных областях и в Крыму.

Такая теплая дождливая погода, по словам синоптика, будет держаться вплоть до самого воскресенья, 5 мая.





Погода в Украине 3 мая - синоптик рассказала о потеплении (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в пятницу будет влажно, однако тепло - от +18 до +19 градусов, немного прохладно ближайшей ночью - от +8 до +10 выше нуля.

В воскресенье, на Проводы, в столице вероятна сухая погода, температура воздуха составит +20 градусов.

"А вот в понедельник, 6 мая, придут снова более серьезные дожди и похолодание", - пишет Наталка Диденко.

Погода в Украине 3 мая - синоптик рассказала о потеплении (скрин: facebook.com/tala.didenko)

К слову, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда дожди наконец уйдут из Украины.

Напомним, на Пасху плохая погода удивила жителей Тернопольской области, снегом с огромным градом, а в регионах дожди превратили улицы в бурные водные потоки.