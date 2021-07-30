Синоптик дала прогноз погоды на конец июля: Украина между двумя фронтами

"31 июля - 1 августа в большинстве областей будет преобладать сухая малооблачная погода. Разве что незначительные "укусы" фронтов спровоцируют в субботу короткие дожди на Западе и Востоке Украины", - предупредила эксперт.

Дожди все-таки пройдут в некоторых регионах, но уже 1 августа.

"И уж вечером в воскресенье станет больше дождей в западной части Украины и местами на севере - доковыляет наконец тот западный атмосферный фронт от господина Ferdinandа", - рассказала Диденко.

Завершение июля пройдет с характерной для него высокой температурой воздуха. На Юге столбики термометров покажут +34 градуса.

"И завершение июля и начало августа отметятся высокой температурой воздуха, в дневные часы в Украине ожидается от +28 до +32 градусов, 1 августа на Востоке и Юге до +34 градусов", - сообщила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 31 июля будет жарко и без осадков, температура воздуха до +32 градусов.

"В Киеве ближайшие выходные обещают жару, солнце и сухой воздух. Очень, очень осторожно с огнем! Дождь возможен в столице вечером 1 августа. Не засиживайтесь долго на пикниках и дачах", - предупредила украинцев Диденко.