Белый или красный: какой винорад самый полезный и кому нельзя его есть
Виноград-это замечательный источник полезных элементов и витаминов. Он не только поможет выполнить дневную норму потребляемых фруктов, но и улучшит здоровье. Тем более сейчас самое время для домашнего винограда, который является самым полезным.
Какой виноград самый полезный и кому его есть совсем не стоит - читайте в нашем материале.
Какой виноград полезнее: красный или белый
С точки зрения питательных веществ и пользы для организма белый и красный виноград почти одинаковы. По данным авторитетного издания HealthLine, в винограде имеется большое количество калия (225 мг), что помогает сердечно-сосудистой системе.
Также в винограде содержится железо (0,60 мг) и кальций (30 мг). Первый предотвращает развитие анемии, а второй компонент полезен для зубов и костей.
Индивидуальные полезные свойства
Красный виноград полезен для:
- Укрепление сердца и профилактики почечных заболеваний.
- Восстановление поврежденных клеток вследствие большого количества антиоксидантов.
- Улучшает защиту клеток сетчатки глаза от ультрафиолетового света.
- Замедление старения клеток мозга, за счет антоциана - вещества, дающего винограду красный цвет.
Белый виноград полезен для:
- Восстановление нормальной работы желчного пузыря, ведь белый виноград способствует мочегонной и желчной функции организма.
- Профилактики рака молочной железы, более улучшению общего уровня здоровья, все благодаря уникальным соединениям флавонида и полифенола, которые содержатся в шкурке белого винограда.
Кому нельзя его есть
Виноград не следует употреблять в больших количествах:
- Беременным женщинам после 6-го месяца, ведь в этот период есть большая вероятность получить аллергическую реакцию, особенно от красного винограда. Также можно "подарить" аллергию на виноград еще не рожденному ребенку.
- Диабетикам и людям страдающим ожирением (все из-за сахара в составе винограда)
- Во время проблем с печенью, а именно: циррозе печени, язве и колитах.
- При проблемах с зубами и воспалениями ротовой полости.
Также не желательно комбинировать виноград с: молочными продуктами, алкоголем, минеральной водой, сырыми овощами и жареной жирной пищей - чтобы не было расстройства желудка.
Можно ли есть виноград с косточками
Если тщательно пережевывать косточки, а не просто глотать, то виноград надо есть с косточками. Дело в том, что в косточках множество пользы, говорят врачи. Например:
- Профилактика онкологических заболеваний
- Выведение шлаков и токсинов
- Укрепление иммунитета
- Защита от туберкулеза
Поэтому, ешьте виноград с косточками, но не забывайте тщательно пережевывать.