"Сини України": эта песня из нового фильма о войне пробирает до слез

Примечательно, что и фильм, и песня основаны на реальных событиях, которые происходили на востоке Украины в 2014 году, и чувствах, которые были пережиты их авторами. А потому вызывают сильные, неподдельные эмоции.



О чем фильм "Мати Апостолів"

Военная драма режиссера Зазы Буадзе - настоящее украинское кино о том, что волнует и тревожит многих нас. О потерях, которые происходят в стране каждый день, и о которых нам напоминают новости. О боли матерей. О разрушенных семьях. О переосмыслении ценностей в жизни. О духовности и вере.

"Конечно, прикосновение к таким всеобъемлющим темам, находит отголоски в сердцах наших зрителей, среди которых матери, отцы, воины, художники. Эмоции после просмотра разные, от необходимости выговориться до молчания. А у творческих личностей возникает желание посвятить песню Героям и их Матерям", - отмечают создатели этой сверхважной для настоящего ленты.

В ленте главные роли исполнили Богдан Бенюк, Наталия Половинка, Александр Пожарский, Сергей Деревянко, Светлана Осипенко и другие украинские актеры.

Реакция сети на песню и клип "Сини України"

Всего за несколько часов клип и сама песня Марины Маковий заставили поделиться своими впечатлениями сотни украинцев. Вот лишь несколько комментариев, которые свидетельствуют о том, что видео поражает до глубины души.

Потрясающий голос и исполнение! Песня очень красивая! До слёз и до мурашек!

Сильно! Дяка нашим воїнам!

Браво создателям! Колени подкашиваются, когда слушаешь. Голос шикарный! Вы огромные молодцы!

Чудова пісня, дякую вам за такі чудові слова

Очень душевно, благодарю за Ваше исполнение

Плачу...

Слава Україні! Героям Слава! І тим неймовірно талановитим людям, що вклали душу в цю пісню і відеороботу. До сліз...

Дуже сильно!

Кадр из клипа на песню "Сини України" (скриншот)

Добавим, что над песней Марине помогал работать саунд-продюсер Сергей Доценко, а режиссером клипа стал Сергей Крикуненко.