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Синдром шопоголіка: як припинити витрачати гроші та робити імпульсивні покупки

Субота 11 листопада 2023 15:19
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Синдром шопоголіка: як припинити витрачати гроші та робити імпульсивні покупки Дізнайтесь, як не скуповувати усе навколо (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі люди страждають на так званий синдром шопоголіка. Імпульсивні покупки приносять лише короткострокову радість, проте після цього приходить усвідомлення того, що всі гроші були витрачені на дурниці.

Як перестати витрачати усі свої заощадження, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango.

Нещодавно було проведено дослідження, під час якого вчені з'ясували, що від шопоголізму та імпульсивних покупок може врятувати самоспівчуття - позитивне ставлення до себе на тлі невдач і більш збалансований погляд на події. Виявляється, якщо людина дбатиме про свою самооцінку, вона зможе поступово відмовитися від імпульсивних покупок.

Синдром шопоголіка: як припинити витрачати гроші та робити імпульсивні покупкиЯк боротися з бажанням робити покупки (фото: freepik.com)

Як перестати витрачати гроші на дурниці - 5 порад

Розпізнавайте та звертайте увагу на імпульсивні бажання. Навчіться відстежувати свої емоції. Якщо ви розумієте, що хочете терміново щось купити, спробуйте знайти причину. Розвивайте свідомість та контролюйте свої бажання. Допоможе проста медитація: дихайте глибоко протягом 30 секунд, потріть руки і переборіть свої імпульси.

Розвивайте співчуття до себе. Будьте до себе добрішими, не докоряйте собі за помилки або промахи. Почуття провини і сорому лише руйнують вашу самооцінку і призводять до імпульсивних покупок. Коли ви відчуєте бажання купити щось, подумайте, яку саме проблему ви намагаєтеся затьмарити новою річчю.

Вивчіть, як ви ставитеся до свого майна. Проаналізуйте те, чи тішать вас речі, які ви імпульсивно купили, за день або тиждень після походу в магазин. Ви зрозумієте, що спонтанні покупки дають лише короткочасне задоволення. Киньте собі виклик і усвідомте, що велика кількість непотрібних речей не робить вас щасливішими.

Синдром шопоголіка: як припинити витрачати гроші та робити імпульсивні покупкиЯк припинити усе купувати (фото: freepik.com)

Встановіть чіткі фінансові правила. Плануйте бюджет і не давайте собі витрачати більше суми, яку ви готові втратити через імпульсні покупки. Ставте собі мету, проявіть самодисципліну і ви помітите прогрес.

Практикуйте відкладені покупки. Коли вам різко захочеться щось придбати, відмовтеся від цієї ідеї та візьміть паузу. І потім ви зрозумієте, чи справді потрібна ця покупка. За кілька годин імпульсивне бажання згасне, а натомість прийде усвідомленість.

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