Синдром шопоголика: как перестать тратить деньги и совершать импульсивные покупки

Некоторые люди страдают так называемым синдромом шопоголика. Импульсивные покупки приносят лишь краткосрочную радость, однако после этого приходит осознание того, что все деньги были потрачены на ерунду.

Как перестать тратить все свои сбережения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Не так давно было проведено исследование, в ходе которого ученые выяснили, что от шопоголизма и импульсивных покупок может спасти самосострадание - позитивное отношение к себе на фоне неудач и более сбалансированный взгляд на события. Оказывается, если человек будет заботиться о своей самооценке, он сможет постепенно отказаться от импульсивных покупок.

Как бороться с желанием совершать покупки (фото: freepik.com)

Как перестать тратить деньги на ерунду - 5 советов

Распознавайте и обращайте внимание на импульсивные желания. Научитесь отслеживать свои эмоции. Если вы понимаете, что хотите срочно что-то купить, постарайтесь найти причину. Развивайте осознанность и контролируйте свои желания. Поможет простая медитация: дышите глубоко в течение 30 секунд, потрите руки и усмирите свои импульсы.

Развивайте сострадание к себе. Будьте к себе добрее, не корите себя за ошибки или промахи. Чувства вины и стыда лишь разрушают вашу самооценку и приводят к импульсивным покупкам. Когда вы ощутите желание что-то купить, подумайте, какую именно проблему вы стараетесь затмить новой вещью.

Изучите, как вы относитесь к своему имуществу. Проанализируйте то, радуют ли вас вещи, которые вы импульсивно купили, через день или неделю после похода в магазин. Вы поймете, что спонтанные покупки приносят лишь кратковременное удовольствие. Бросьте себе вызов и осознайте, что обилие бесполезных вещей не делает вас счастливее.

Как перестать все покупать (фото: freepik.com)

Установите четкие финансовые правила. Планируйте бюджет и не давайте себе тратить больше суммы, которую вы готовы потерять из-за импульсивных покупок. Ставьте перед собой цели, проявите самодисциплину и вы заметите прогресс.

Практикуйте отложенные покупки. Когда вам резко захочется что-то приобрести, откажитесь от этой идеи и возьмите паузу. И потом вы поймете, действительно ли вам нужна эта покупка. Через несколько часов импульсивное желание угаснет, а вместо него придет осознанность.