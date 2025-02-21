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Сінді Кроуфорд святкує 59 років: в чому секрет її фантастичної фігури, як і 33 роки тому

Фото: Сінді Кроуфорд виповнилося 59 років (instagram.com/cindycrawford)
Автор: Людмила Жукова

Колишня супермодель Сінді Кроуфорд святкує 59 років. Попри свій вік, вона виглядає бездоганно, майже як і 33 роки тому, коли вона була на піку своєї популярності.

Як Сінді зберігає таку фігуру та виглядає молодше своїх років - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що їсть Сінді Кроуфорд?

Усі продукти, які вживає зірка, мають низький глікемічний показник. Дієта з низьким вмістом глікемії – це план, який базується на тому, як продукти впливають на рівень цукру в крові.

Приклади продуктів з низьким вмістом глікемії включають наступне.

  • Некрохмалисті овочі: брокколі, шпинат, капуста, цвітна капуста, болгарський перець,
  • Бобові: сочевиця, нут, чорна квасоля, квасоля та ін.
  • Цільні зерна: овес, кіноа, коричневий рис, ячмінь, пшеничний хліб тощо.
  • Горіхи та насіння: мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа, насіння льону тощо. Фрукти: ягоди (чорниця, полуниця, малина), яблука, апельсини, груші та ін.
  • Нежирні білки: куряча грудка, індичка, риба, тофу, яйця тощо.
  • Молочні продукти: грецький йогурт, сир, молоко (бажано нежирне або несолодке).

На перекуси екс-супермодель обирає овочі чи хумус. 

Овочі забезпечують велику кількість клітковини, мінералів, вітамінів та інших поживних речовин. Вони також природно низькокалорійні. Хумус готується з нуту, який забезпечує хорошу кількість білка. Разом хумус і овочі створюють чудову здорову закуску.

Так виглядає Сінді в 59 років (фото: instagram.com/cindycrawford)

Кроуфорд завжди зранку випиває склянку теплої води з наполовину вичавленим лимоном, який має багато користі для здоров’я.

На сніданок Сінду дуже часто робить собі протеїнові коктейлі.

 Сінді починає ранок з протеїнового коктейлю (фото: instagram.com/cindycrawford)

До речі, Сінді вживає тільки органічні продукти та постійно їсть салати.

Як тренується Сінді Кроуфорд?

Кроуфорд завжди залишається активною. Вона постійно тренується і залишається в неперевершеній формі.

"Я намагаюся займатися кардіо по 20 хвилин принаймні тричі на тиждень. Потім я виконую від 30 хвилин до години традиційні випади, випади з гирею, присідання та згинання на біцепс - це все, чого я навчилася 30 років тому", - каже вона.

Також знаменитість не цурається звичайної домашньої активності.

"Я вмикаю аудіокнигу або музику, поки бігаю сходами вдома протягом 20 хвилин", - розповіла Сінді.

Сінді Кроуфорд слідкує за харчуванням та постійно тренується (фото: instagram.com/cindycrawford)

 

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В матеріалі використані джерела - Eat this, not That, WomansHealth, WellandGood.

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Сінді КроуфордЗдорове харчуванняЗдоров'я