Сінді Кроуфорд святкує 59 років: в чому секрет її фантастичної фігури, як і 33 роки тому

Колишня супермодель Сінді Кроуфорд святкує 59 років. Попри свій вік, вона виглядає бездоганно, майже як і 33 роки тому, коли вона була на піку своєї популярності.
Як Сінді зберігає таку фігуру та виглядає молодше своїх років - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Усі продукти, які вживає зірка, мають низький глікемічний показник. Дієта з низьким вмістом глікемії – це план, який базується на тому, як продукти впливають на рівень цукру в крові.
Приклади продуктів з низьким вмістом глікемії включають наступне.
На перекуси екс-супермодель обирає овочі чи хумус.
Овочі забезпечують велику кількість клітковини, мінералів, вітамінів та інших поживних речовин. Вони також природно низькокалорійні. Хумус готується з нуту, який забезпечує хорошу кількість білка. Разом хумус і овочі створюють чудову здорову закуску.
Кроуфорд завжди зранку випиває склянку теплої води з наполовину вичавленим лимоном, який має багато користі для здоров’я.
На сніданок Сінду дуже часто робить собі протеїнові коктейлі.
До речі, Сінді вживає тільки органічні продукти та постійно їсть салати.
Кроуфорд завжди залишається активною. Вона постійно тренується і залишається в неперевершеній формі.
"Я намагаюся займатися кардіо по 20 хвилин принаймні тричі на тиждень. Потім я виконую від 30 хвилин до години традиційні випади, випади з гирею, присідання та згинання на біцепс - це все, чого я навчилася 30 років тому", - каже вона.
Також знаменитість не цурається звичайної домашньої активності.
"Я вмикаю аудіокнигу або музику, поки бігаю сходами вдома протягом 20 хвилин", - розповіла Сінді.
Читайте також, які вправи робить 62-річна Демі Мур, яка виглядає максимум на 40 років.
Раніше ми розповідали, що їсть 55-річна Гвен Стефані, яка виглядає вдвічі молодше свого віку.
В матеріалі використані джерела - Eat this, not That, WomansHealth, WellandGood.