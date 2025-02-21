Синди Кроуфорд празднует 59 лет: в чем секрет ее фантастической фигуры, как и 33 года назад

Бывшая супермодель Синди Кроуфорд празднует 59 лет. Несмотря на свой возраст, она выглядит безупречно, почти как и 33 года назад, когда она была на пике своей популярности.
Как Синди сохраняет такую фигуру и выглядит моложе своих лет - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Все продукты, которые употребляет звезда, имеют низкий гликемический показатель. Диета с низким содержанием гликемии - это план, который базируется на том, как продукты влияют на уровень сахара в крови.
Примеры продуктов с низким содержанием гликемии включают следующее.
На перекусы экс-супермодель выбирает овощи или хумус.
Овощи обеспечивают большое количество клетчатки, минералов, витаминов и других питательных веществ. Они также естественно низкокалорийные. Хумус готовится из нута, который обеспечивает хорошее количество белка. Вместе хумус и овощи создают отличную здоровую закуску.
Кроуфорд всегда с утра выпивает стакан теплой воды с наполовину выжатым лимоном, который имеет много пользы для здоровья.
На завтрак Синду очень часто делает себе протеиновые коктейли.
Кстати, Синди употребляет только органические продукты и постоянно ест салаты.
Кроуфорд всегда остается активной. Она постоянно тренируется и остается в непревзойденной форме.
"Я стараюсь заниматься кардио по 20 минут по крайней мере три раза в неделю. Затем я выполняю от 30 минут до часа традиционные выпады, выпады с гирей, приседания и сгибания на бицепс - это все, чему я научилась 30 лет назад", - говорит она.
Также знаменитость не отказывается от обычной домашней активности.
"Я включаю аудиокнигу или музыку, пока бегаю по лестнице дома в течение 20 минут", - рассказала Синди.
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В материале использованы источники - Eat this, not That, WomansHealth, WellandGood.