Син зрадниці Повалій, який живе в Іспанії, прокоментував масштабний обстріл України (фото)

Денис Повалій висловився про масштабну ракетну атаку по Україні , яку російські терористи здійснили вчора, 8 липня. Син зрадниці Таїсії Повалій, яка обрала життя в Росії, відреагував на злочини окупантів кількома stories.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Дениса.

Що написав син Повалій

Зокрема, на своїй сторінці чоловік опублікував фото наслідків влучання ракети у дитячу лікарню "Охматдит", а також показав відео, де тривають розбори завалів.

"Закрийте небо! Коли це закінчиться?" - написав Денис.

Повалій нібито підтримує Україну, але при цьому дивує неоднозначними заявами (Фото: instagram.com/den_povaliy)

Що відомо про Дениса Повалія

40-річний чоловік, як відомо, з початком повномасштабного вторгнення перебрався з родиною до Іспанії, звідки і продовжує пильно слідкувати за новинами в рідній країні. Він називає себе "пацифістом" та час від часу висловлює деякі свої думки в Instagram.

Наприклад, напередодні українець здивував підписників неоднозначними заявами, прокоментувавши тему мобілізації. У дописах Повалій заявляв, що "на фронт нікого не варто заганяти силою", а службу в армії він порівнював з подружньою зрадою чи вегетаріанцями, яких ніхто не змушує їсти м'ясо.

"От людина пішла на ризик за власним бажанням і загинула. А якщо у людей нема таких переконань. Чи справедливо гнати їх на фронт?. Люди, ми ж не заставляємо веганів споживати м'ясо! Навіть подружній обов'язок можна не виконувати", - писав Денис, згадуючи загибель військовослужбовиці Шури "Ялти" Рязанцевої.

Більше того, нащадок Таїсії Повалій також раніше видав наратив про 8 років, заявивши, що росіяни прийшли "не просто так".

"Чим таким людина завинила державі, що має не лише вмирати за неї, а ще й вбивати? Тільки не треба про "придут насиловать ваших женщин" - не на рівному місці ж прийшли. А після 8 років АТО...", - зазначав він.

Денис мешкає в Іспанії у будинку матері-путіністки (Фото: instagram.com/den_povaliy)

Де зараз Таїсія Повалій

Тим часом зіркова матуся Дениса продовжує собі спокійно жити в країні-агресорці РФ та навіть вже встигла отримати паспорт цієї держави. Вона неодноразово вихваляла диктатора Путіна та заявляла, що окупанти прийшли на українські землі, аби "врятувати українців".

Артистка не приховує, що перебралася жити до Росії після початку повномасштабної російської агресії. З собою вона також забрала свою матір.